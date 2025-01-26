Трамп: США получат контроль над Гренландией

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании.

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"Я думаю, нам удастся решить вопрос с Гренландией. На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту правительственного самолета (цитата по РИА Новости).

Политик также затронул вопрос будущего TikTok в США. По словам президента, "множество людей" обсуждают с ним возможность приобретения данной платформы, однако он намерен принять окончательное решение о ее судьбе "примерно в течение 30 дней".

Напомним, еще до инаугурации Трамп заявлял, что Гренландия должна войти в состав США, так как остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира".

И пока остается открытым вопрос, будет ли американский лидер применять военную силу для установления контроля над чужой территорией.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Трампа с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Как оказалось, политики контактировали еще 15 января, но об этом стало известно только сейчас. По данным Financial Times, Трамп пригрозил ввести тарифы в отношении Дании. Не исключил президент США и силового решения вопроса.