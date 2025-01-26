Заседание Совбеза ООН по ситуации в ДРК пройдет 26 января

Заседание Совета Безопасности ООН в связи с боевыми действиями на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) пройдет 26 января. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в Совбезе.

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"Заседание пройдет завтра в 10 часов (18:00 по московскому времени - "Газет.Ru")", - сообщил собеседник агентства.

Агентство также сообщило, что заседание СБ ООН по ДРК могло состояться 27 января. Однако, как отметил источник, было принято решение перенести его на день раньше из-за "последних событий" в этой стране. До этого ТАСС сообщал, что в последние три недели повстанцы из группировки "Движение 23 марта" (М23) начали новое наступление на город Гома на востоке ДР Конго. Их передовые отряды находились в 20 километрах от города.

Повстанцами перерезаны пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости. Группировка "Движение 23 марта" была создана дезертирами из ВС Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года. Правительство ДР Конго обвиняет Руанду в поддержке движения.