В Берлине около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против АдГ

Порядка 100 тыс. человек вышли в Берлине на демонстрацию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и сотрудничества с нею других партий. Как сообщила газета Bild, она прошла у Бранденбургских ворот.

Участники держали в руках свечи и фонари. Они выразили тем самым также протест против президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска, поддерживающего АдГ.

Демонстранты подвергли критике и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который ранее сообщил, что фракция ХДС/ХСС в Бундестаге внесет предложения по ужесточению миграционного законодательства, и добавил, что это произойдет независимо от того, поддержат ли инициативу другие партии в парламенте. Политические оппоненты расценили его слова как принципиальную готовность отойти от стратегии "отмежевания" - исключения любого сотрудничества с АдГ, поскольку последняя также выступает за ужесточение политики в области миграции и сигнализировала о поддержке шагов в этой сфере.

Инициаторами акции в Берлине выступили общественные организации Campact, "Родители против правых", движение Fridays For Future. Участники держали в руках плакаты с надписями: "Против расизма и нацизма", "Нет АдГ", "Весь Берлин ненавидит АдГ", "Если выбрать правых, то наступит 1933 год" и другими.

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Ранее в субботу порядка 40 тыс. человек вышли, несмотря на дождливую погоду, в Кельне на аналогичную акцию. Протесты прошли и в других городах ФРГ, но были не столь многочисленные.

В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможной совместную работу с ней в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне.