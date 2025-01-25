Мировые лидеры не поздравили Зеленского с днем рождения

Украинского лидера Владимира Зеленского никто из мировых лидеров не поздравил с днем рождения. Об этом пишет «МК».

Мировые лидеры не поздравили Зеленского с днем рождения
© globallookpress.com

25 января Зеленскому исполнилось 47 лет. Даже находящаяся в этот день в Киеве президент Молдавии Майя Санду не поздравила коллегу, отмечает издание.

Зеленский оценил тактику Трампа в отношении России

В прошлом году Зеленский отменил мероприятия, посвященные дню своего рождения.

«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений с днем ​​рождения», — сообщали в офисе президента.

В мире
Майя Санду
Владимир Зеленский
Киев