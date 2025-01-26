Трамп объяснил снятие запрета на поставку тяжелых бомб Израилю

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, 25 января, что положил конец запрету своего предшественника Джо Байдена на отправку 660-килограммовых бомб в Израиль. По оценке Associated Press, это может сорвать достигнутое с трудом перемирие, которое призвано уменьшить число жертв среди гражданского населения во время военной операции Израиля в секторе Газа.

Во время 20-минутной сессии вопросов и ответов с журналистами на борту президентского самолета Air Force One Трамп, известный своей откровенно произраильской позицией, нашел оригинальное объяснение своему решению. На вопрос, почему он снял запрет на эти бомбы, Трамп ответил: "Потому что они их купили. Они их хотели и ждали долгое время".

Напомним, предыдущий президент США Джо Байден остановил поставки тяжелых бомб Израилю в рамках усилий по сдерживанию еврейского государства, чтобы Израиль не начал полномасштабное наступление на город Рафах на юге Газы.

Месяц спустя Израиль взял город под свой контроль, но миллионы мирных жителей покинули его. "Мирные жители были убиты в Газе в результате действия этих бомб, они наносят удары по населенным пунктам", - сказал Байден CNN в мае 2024 года.

"Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах, я не поставлю оружие, которое исторически использовалось для борьбы с городами, для решения этой проблемы", - добавил он.

Трамп также пояснил: он хочет, чтобы Иордания, Египет и другие арабские страны приняли больше палестинских беженцев из сектора Газа. По оценке экспертов, эта мера в случае реализации может привести к изгнанию из анклава достаточного количества населения, чтобы "просто очистить" раздираемую войной территорию. На этом ранее настаивали радикальные израильские министры Бецалель Смотрич и Итамар бен Гвир, который покинул правительство Биньямина Нетаньяху.

"Я сказал ему, что хотел бы, чтобы ты взял на себя больше, потому что я сейчас смотрю на весь сектор Газа, и это беспорядок, это настоящий беспорядок. Я бы хотел, чтобы он взял людей", - сообщил Трамп о своем разговоре с королем Иордании Абдаллой.

"Я бы хотел, чтобы Египет принял людей", - сказал Трамп журналистам, добавив, что в воскресенье, 26 января, он обсудит данный вопрос с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. "Вы говорите, наверное, о полутора миллионах человек, а мы просто вычищаем все это и говорим: "Вы знаете, все кончено".

По словам Трампа, такое массовое передвижение палестинцев "может быть временным или долгосрочным". Он добавил, что в той части мира, которая включает в себя Газу, "на протяжении веков было много, много конфликтов". Иордания и Египет давно отвергают этот вариант, а предыдущая администрация при бывшем президенте Джо Байдене смирилась с их отказом.

Заявления Трампа последовали в тот момент, когда ХАМАС и Израиль начали реализацию первой фазы режима прекращения огня, которая приостановила боевые действия и привела к освобождению нескольких заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, в обмен на сотни палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. Трамп сделал столь воинственные заявления в тот момент, когда еще не начались серьезные переговоры по более сложному второму этапу соглашения, который в конечном итоге приведет к освобождению всех заложников, удерживаемых движением ХАМАС, и окончательному прекращению боевых действий. Правительство Израиля пригрозило возобновить военную операцию в секторе Газа, если ХАМАС не освободит оставшихся заложников.