Карлсон считает, что Западная Европа намеревается совершить самоубийство
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что саморазрушительная политика стран Западной Европы привела население этого региона на грань самоубийства.
"Западная Европа полна решимости совершить самоубийство. Население не Восточной, не Центральной, а именно Западной Европы решило убить себя <...>. Происходит подрыв Северного потока, разрушается экономика Германии, но говорить об этом в Германии нельзя <...>. Если вы настолько хотите нанести себе вред, разрушить собственную цивилизацию, сделать так, чтобы ваши дети не могли жить [в этой цивилизации], то вы убиваете себя", - сказал он, беседуя с исполнительным директором журнала American Conservative Куртом Миллсом.
Миллс в свою очередь отметил, что страны Западной Европы недовольны перспективой отстранения США от украинского конфликта.
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"Почти все европейские столицы недовольны этим. Вы можете очень приятно беседовать с каким-нибудь милым датчанином, у вас может совпадать мнение об эмиграции, торговле и вине, но как только вы скажете, что не уверены, что США следует выступать гарантом урегулирования на Украине, как общение прекращается. Это поразительно", - сказал он.