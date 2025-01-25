Американский журналист Такер Карлсон заявил, что саморазрушительная политика стран Западной Европы привела население этого региона на грань самоубийства.

"Западная Европа полна решимости совершить самоубийство. Население не Восточной, не Центральной, а именно Западной Европы решило убить себя <...>. Происходит подрыв Северного потока, разрушается экономика Германии, но говорить об этом в Германии нельзя <...>. Если вы настолько хотите нанести себе вред, разрушить собственную цивилизацию, сделать так, чтобы ваши дети не могли жить [в этой цивилизации], то вы убиваете себя", - сказал он, беседуя с исполнительным директором журнала American Conservative Куртом Миллсом.

Миллс в свою очередь отметил, что страны Западной Европы недовольны перспективой отстранения США от украинского конфликта.

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