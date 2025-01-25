Раскрыта явка на досрочном голосовании в Белоруссии

Явка граждан, которые решили досрочно проголосовать на выборах президента Белоруссии, составила 41,81%. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Центризбиркома.

Самую высокую явку продемонстрировали избиратели из Могилевской и Минской областях – 42,95% и 42,68% соответственно. В Брестской области на участки пришло около 41,99% граждан, в Гомельской – 41,72%, в Витебской – 41,51%, в Минске – 41,14%, а в Гродненской – 40,70%.

Досрочное голосование проводилось в период с 21 по 25 января включительно. Основным днем голосования объявлено 26 января.

Кандидатами на должность президента Белоруссии являются председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, индивидуальный предприниматель Анна Канопацкая, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

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Лукашенко не исключает, что, возможно, покинет пост президента на выборах в 2025 году. Однако он заверил, что не собирается бросать жителей страны ни завтра, ни послезавтра, но напомнил, что он "не вечный".