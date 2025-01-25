Глава МИД Польши резко ответил на слова Сийярто о Туске

Глава МИД Польши Радослав Сикорский возмутился тем, что его венгерский коллега Петер Сийярто обвинил польского премьер-министра Дональда Туска в том, что он агент американского миллиардера Джорджа Сороса.

"Петер, у тебя все задом наперед. Джордж Сорос не платил за обучение Дональда [Туска] в моем колледже в Оксфорде, а платил за [премьер-министра Венгрии] Виктора [Орбана]", - написал Сикорский в X.

Ранее 25 января Сийярто назвал Туска "агентом Сороса". Заявление Сийярто последовало после угроз Туска в адрес Венгрии в связи с ее позицией относительно санкций Евросоюза против России.

Глава МИД Венгрии ответил на угрозы Туска в адрес Орбана

Вопрос об их продлении должен быть решен до 31 января и 27 января будет обсуждаться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Венгрия считает, что санкции не должны продлеваться автоматически и требуют дополнительных дискуссий. Будапешт неоднократно называл санкционную политику Брюсселя провальной, поскольку она не достигла целей и нанесла ущерб самому Евросоюзу. Венгерское правительство сообщило, что намерено проконсультироваться по этому вопросу с новой администрацией США.