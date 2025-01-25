Сийярто потребовал от ЕС гарантий энергобезопасности из-за санкций против РФ

Венгрия требует, чтобы Евросоюз или Украина предоставили ей гарантии энергобезопасности в связи с вопросом о продлении санкций против России. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

"В понедельник Совет ЕС по иностранным делам соберется, чтобы решить, продолжать ли санкции против России. Формула ясна: отныне мы не можем платить цену за чужие войны и одновременно мириться с риском для нашей энергетической безопасности. Украина и/или Европейский союз должны дать гарантии, что в будущем они не будут чинить никаких препятствий поставкам природного газа и нефти в Венгрию. Я сказал об этом верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас в нашем сегодняшнем телефонном разговоре. Нужно убеждать не нас, а украинцев, которые должны дать гарантии", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

24 января глава МИД уже заявлял, что Венгрия хочет получить твердые гарантии того, что ее экономическая безопасность не будет поставлена под угрозу в результате действий Украины в энергетической области, а также санкций ЕС против России. Он отмечал, что Будапешт довел свою точку зрения до сведения Брюсселя, который, однако, не намерен отказываться от санкционной политики против Москвы. По мнению Сийярто, положение усугубляется еще и тем, что Киев предпринял шаги, наносящие ущерб энергобезопасности стран Центральной Европы. К ним относятся прекращение транзита российского газа по украинской территории и недавнее нападение ВСУ с помощью БПЛА на компрессорную станцию в Краснодарском крае, подающую топливо в газопровод "Турецкий поток".

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Вопрос об очередном продлении санкций против России еще на шесть месяцев будет рассматриваться на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 27 января. По словам министра, Венгрия хотела бы получить "четкие ответы на свои вопросы, а также международные гарантии, чтобы в понедельник иметь возможность принять ответственное решение на заседании Совета по иностранным делам".

Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что в связи с предстоящим обсуждением вопроса о продлении санкций Венгрия требует от Украины выполнения трех условий: восстановления транзита российского газа, прекращения нападений на "Турецкий поток" и гарантий того, что транзит нефти по территории страны остановлен не будет. Глава правительства дал понять, что от реакции Киева и Брюсселя будет зависеть позиция Будапешта относительно дальнейших санкций.