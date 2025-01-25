СМИ: За кулисами форума в Давосе элита проводила оргии с трансженщинами*

Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который собрал свыше трех тысяч деловых и политических лидеров, устраивали оргии с трансженщинами* за кулисами мероприятия и массово обращались к услугам эскорт-агентств. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

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По данным журналистов, в период проведения мероприятия порядка 300 женщин, в том числе сменивших пол*, были «заказаны» в Давосе и его окрестностях. Спрос на такие услуги вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

При этом представители западной элиты обеспокоились тем, чтобы о событиях неофициальной части форума не узнала широкая общественность, поэтому заставили эскортниц подписать договоры о неразглашении, говорится в материале.

О нравах представителей высшего света на Западе ярко свидетельствует и скандальная история вокруг известного рэпера и продюсера P.Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Репутация артиста в одночасье рухнула 17 сентября, когда против него выдвинули обвинения в изнасиловании, рэкете и торговле людьми.

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