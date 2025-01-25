Хегсет вступил в должность министра обороны США

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс привел Пита Хегсета к присяге в качестве нового главы Пентагона. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Вице-президент США заверил, что новый глава Пентагона пользуется уважением американских военных из числа участников боевых действий.

Сенат Конгресса в пятницу утвердил Хегсета на пост министра обороны. Поскольку мнения в верхней палате относительно его кандидатуры разделились поровну, Вэнс воспользовался своим правом голоса. Он по Конституции США председательствует в верхней палате Конгресса.

Хегсет на состоявшихся 14 января слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената по утверждению его кандидатуры отверг обвинения в супружеской неверности, сексуальных домогательствах, пьянстве на рабочем месте. Некоторые законодатели выразили уверенность в том, что Хегсет недостаточно квалифицирован для поста главы Пентагона. Но комитет рекомендовал утвердить его кандидатуру.

Хегсет на слушаниях заявил, что Россия смогла существенно нарастить количество своих вооружений, в том числе ядерный арсенал, несмотря на введенные против нее западные санкции. Он отказался подтвердить в ответ на вопросы законодателей, что поддержит продолжение помощи Киеву. По его словам, ВС США будут при новой администрации Дональда Трампа уделять приоритетное внимание Арктике и Аляске. Хегсет считает, что Соединенным Штатам следует сохранить присутствие своего ядерного оружия в странах НАТО, оно служит "важной связкой" США с их европейскими союзниками. Он полагает, что действия России, КНР, Ирана и КНДР свидетельствуют об их совместном подходе к подрыву влияния США в мире.

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44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.