Жители Кельна вышли на массовую акцию протеста против партии АдГ
Жители немецкого Кельна вышли на массовую акцию протеста против правой партии «Альтернатива для Германии» (АДГ), пишет РИА Новости со ссылкой на источники.
По данным агентства, масштабные акции протеста ожидаются также в Мюнстере, Зигене и Берлине.
В полиции отметили, что в «шумном марше протеста» приняли участие около 15-20 тыс. человек. Они прошли с барабанами и кастрюлями по центру города.
Плакаты протестующих были направлены не только против АДГ, но и против лидера ХДС Фридриха Мерца, пояснили журналисты.
По их данным, это было вызвано тем, что позиция политика по миграционным вопросам совпадает с позицией АдГ в этой сфере.
Шольц: АдГ нельзя пускать в региональные правительства
Ранее сообщалось, что 18 и 19 января более 1 млн человек по всей Германии в приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма и АдГ.