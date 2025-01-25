Маск заявил, что люди в Германии хотят перемен

Илон Маск обвинил нынешнее правительство ФРГ в том, что оно якобы "агрессивно подавляет" свободу слова в стране и применяет "тоталитарный подход", отправляя в тюрьмы граждан за посты в социальных сетях.

"Люди хотят перемен", - считает он.

Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Галле.

Маск назвал Шольца «тупицей»

В последние недели Маск активно комментирует внутриполитические события в Германии. Он называл канцлера ФРГ Олафа Шольца шутом и говорил, что только правая партия "Альтернатива для Германии", которая никогда не руководила ни федеральным, ни региональными правительствами, может спасти страну от кризиса. В Германии такая поддержка АдГ вызвала возмущение и критику со стороны других партий, а представитель правительства ФРГ Кристиан Хоффман назвала его публичные призывы голосовать за АдГ попыткой вмешательства в предвыборную борьбу в стране.