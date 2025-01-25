Названа причина раскола в команде Трампа

Команда президента США Дональда Трампа разделилась на два лагеря — первый выступает за постепенное введение пошлин, которое не напугает участников рынка и не приведет к росту инфляции, второй — за всеобъемлющие тарифы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным портала, в ходе предвыборной кампании Трамп пообещал ввести пошлины на все категории импортных товаров в случае своей победы на президентских выборах.

После инаугурации глава страны подписал большое количество указов. Вместе с тем, к реализации инициативы по введению пошлин он не приступил, отметили журналисты.

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Источник пояснил, что в первом лагере, который выступает за продуманную политику, находятся кандидаты на посты министра финансов и председателя Совета экономических консультантов Скотт Бессент и Кевин Хассетт.

Во втором лагере оказались заместитель главы администрации Стивен Миллер, старший советник по вопросам торговли и производства Питер Наварро и номинант на пост торгового представителя Джеймисон Грир. Они поддерживают введение всеобъемлющих тарифов.