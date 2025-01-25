Фицо рассказал, почему не хочет встречаться с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не видит причин для встречи с Владимиром Зеленским, поскольку тот не собирается возобновлять транзит газа через Украину. Об этом глава Словакии заявил в субботу, передает РИА Новости.

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо сказал, что Зеленский отказывается возвращаться к обсуждению газового транзита, поэтому темы для разговора с ним нет.

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«У меня для этого сейчас нет абсолютно никаких причин, я его повторно просил о встрече по вопросу газа, но кажется, что для него сложно вернуться к этой теме, поскольку он не хочет возобновлять поток газа через Украину. Просто не хочет», — сказал Фицо.

Фицо предлагал Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину. Однако Зеленский отказался, ответив, по словам Фицо, «инфантильным приглашением в Киев».