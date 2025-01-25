Туск выступил с угрозой в адрес Орбана из-за санкций против РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил, что блокировка санкций против России со стороны главы правительства Венгрии Виктора Орбана приведет к «последствиям». Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Орбан призвал Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. Он пояснил, что ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 млрд евро.

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«Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой момент [конфликта], будет абсолютно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде [президента РФ Владимира] Путина, а не в нашей. Со всеми последствиями этого факта», — подчеркнул Туск.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел 27-ми стран Евросоюза на заседании 27 января намерены обсудить 16-й пакет санкций против России и использование ее замороженных активов для Украины.