Фицо обвинил Зеленского во вмешательстве в дела Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского в «неадекватном вмешательстве во внутренние дела страны». Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо сделал заявление в эфире программы «Субботние диалоги».

«Треть людей, которые ходят на протесты, это украинцы, которые шумят против словацкого правительства. Зеленский делится статусами Ризмана, а украинское телевидение создает образ на Украине о Словакии, что здесь, мол, падение системы», — сказал словацкий премьер.

По его словам, людей вывели на улицу под ложным нарративом о том, что Словакия якобы собирается выйти из ЕС. При этом правительство страны никогда «не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе».

Фицо отметил, что происходит «абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела страны».

Накануне в Словакии прошли антиправительственные митинги, организатором выступила прокиевская общественная организация.

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Зеленский в соцсетях разместил публикацию гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана. Под фотографией митингующих подпись гласит, что «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».