Зеленский раскрыл цель запрета на переговоры с Россией

Запрет на прямые переговоры с Россией остановил сепаратизм на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК».

По словам политика, до запрета существовало много «теневых переговорных коридоров» через депутатов Украины, ЕС и США, которые могли повлиять на независимость Украины.

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«Просто остановил сепаратизм в нашем государстве. Я запретил кому-либо, любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной, со сторонниками Путина на протяжении войны», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что как президент страны должен быть лидером любых переговоров.