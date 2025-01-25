Зеленский раскрыл подробности переговоров с Алиевым в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Давосе обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым транзит азербайджанского газа в Европу с помощью украинской инфраструктуры. Об этом пишет ТАСС.

"Насчет газа — мы говорили с Ильхамом Алиевым в Швейцарии, у него большая добыча газа. И у него большая возможность для экспорта газа. Мы могли бы использовать нашу инфраструктуру, если Европе нужен газ. Но не российский газ", — сказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Киеве.

Украинский лидер отметил, что Киев может быстро наладить транспортировку "голубого топлива" из Азербайджана в Евросоюз, чтобы дать заработать и азербайджанцам, и словакам.

22 января Алиев на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе встретился с президентом Зеленским. Во время встречи политики обсудили связи между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной областях, а также сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности. В пресс-службе Алиева сообщили, что встреча прошла по инициативе Украины.

Также Зеленский в Давосе обсудил с Алиевым крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау. По словам украинского лидера, он вновь выразил соболезнования Алиеву в связи с авиакатастрофой и призвал "давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду" о случившемся.