В Афганистане студентам запретили ехать на учебу в Россию

Министерство высшего образования Афганистана запретило 500 афганским студентам ехать на учебу в Россию. Об этом сообщила оппозиционная режиму талибов афганская газета "Хашт-е Собх", передает РИА Новости.

"Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты "уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами", - говорится в статье.

По данным издания, минобразования запретило выезд студентам в Россию, объяснив, что пребывание на территории другой страны может исказить их убеждения. Студенты, которые получили стипендии на учебу в РФ, заявили, что провели все необходимые для обучения процедуры еще в 2023 году и затем успешно сдали экзамены. Они добавили, что, несмотря на бедность и безработицу, каждый из них заплатил от $100 до $150 для составления необходимых документов и прохождения медицинских обследований.

Спустя несколько месяцев ожидания студентов уведомили о том, что за проблемы с их обучением отвечает не российская сторона.

До этого политолог Никита Ляховецкий заявил, что российское образование является престижным, поскольку около 355 тыс. иностранных студентов сейчас получают образование в университетах России.