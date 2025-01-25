Украина в результате конфликта потеряет треть территории, и будет вынуждена разместить у себя иностранные войска. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В субботу Фицо традиционно выступил в эфире программы «Субботние диалоги» и посвятил часть разговора украинской проблеме. Он раскритиковал Зеленского и его администрацию за неверные политические решения, приведшие за четыре года к «десяткам и сотням тысяч погибших».

«Скажу еще раз: с Украиной все кончится так, что она потеряет треть территории и будет занята иностранными войсками. Это стоило стольких жертв?» — задался вопросом словацкий политик.

По его словам, на этот вопрос в ближайшее время должны будут ответить граждане Украины.

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На этой неделе Фицо заявил, что военным путем Киев не сможет «достичь на переговорах чего-то большего, чем, возможно, ожидается».