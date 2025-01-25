На Западе озвучили новое российское условие для переговоров по Украине

Западу придется разморозить российские активы, чтобы смогли начаться переговоры по разрешению украинского кризиса. На Россию больше не действуют санкции, и Путина «вряд ли возможно напугать» ими. Об этом пишет Вольфганг Мюнхау — директор Eurointelligence и обозреватель издания UnHerd.

Мюнхау считает, что есть тема, о которой «почти не упоминают политики и журналисты».

«Вполне вероятно, что для начала переговоров Западу придется разморозить российские активы», — отмечает он.

По словам аналитика, в 2025 году санкции становятся менее актуальными, поскольку торговые и финансовые потоки в основном скорректировались. Москва и Запад больше не являются взаимозависимыми, и «союзники Украины должны осознать, что их санкции с течением времени становятся все более бессильными».

На Западе заявили об отсутствии решения Трампа по конфликту на Украине

Мюнхау подчеркивает, что дополнительные санкции США в отношении России «вряд ли напугают Владимира Путина». В западных столицах «очень много наивных мнений» о том, что «российская экономика шатается», и что «Путин надеялся, что Трамп даст ему отсрочку».

«Но следует остерегаться западных аналитиков, которые утверждают, что знают, о чем думает Путин. Посол России в ООН Василий Небензя совершенно прав, утверждая, что «пока ничто в сигналах новой американской администрации не указывает на то, что это будет представлять для нас интерес», — пишет Мюнхау.

Eurointelligence — специализированный сервис, предлагающий новости, экспертные комментарии и анализ ситуации в ЕС и еврозоне.