Глава Минобороны Польши обратился с призывом к ЕС

Брюсселю следует направить неизрасходованные фонды по восстановлению после пандемии COVID-19 на оборонные расходы, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Об этом пишет Bloomberg.

Министр напомнил, что Евросоюз брал кредиты у финансовых организаций для восстановления после пандемии COVID-19.

На этом фоне, заметил Косиняк-Камыш, европейские страны должны позволить себе новые расходы, чтобы защитить себя от возможной войны.

По его мнению, сумма, которую ЕС выделяет на оборону (€1,5 млрд), является «просто позорной». Он добавил, что с тем, чтобы увеличить финансирование оборонного сектора, необходимо выпустить оборонные еврооблигации.

В бундестаге выступили с требованием к США

Министр резюмировал, что позиция президента США Дональда Трампа по Украине изменится только в том случае, если европейцы увеличат оборонные расходы, направят инвестиции в оборонно-промышленный комплекс.