Четыре заложника переданы военным Израиля

Четыре заложника были переданы военным и спецслужбам Израиля в секторе Газа в рамках сделки между ХАМАС и Тель-Авивом. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

В субботу ХАМАС передал четырех удерживаемых израильтян представителям Красного Креста. Они уже возвращаются домой.

«Четверо возвращающихся заложников в настоящее время сопровождаются спецназом ЦАХАЛа и представителями ШАБАК. Они возвращаются на территорию Израиля, где пройдут первоначальное медицинское обследование», — сказано в сообщении.

Ранее представители МИД РФ и ХАМАС обсудили освобождение удерживаемых в Газе россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина.