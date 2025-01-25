В США конгрессмены обратились с призывом к госсекретарю

Ряд конгрессменов-демократов обратился к госсекретарю США Марко Рубио с призывом отменить указ о приостановке помощи другим странам, принятый президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. В документе отмечается, что все программы будут проанализированы с тем, чтобы определить степень их соответствия интересам Соединенных Штатов.

«Мы призываем вас немедленно восстановить финансирование действующих программ помощи иностранным [партнерам] США, чтобы мы могли продолжить выполнять наши обязательства и спасать жизни», — обратились конгрессмены к дипломату.

Политики отметили, что помощь иностранным союзникам соответствует национальным интересам Вашингтона, обеспечивает выживание жителей многих стран, зависящих от поставок помощи из США.

Госдеп США приостановил помощь Украине

Ранее сообщалось, что в организации, подведомственные Госдепу США, поступили указания по завершению проектов финансирования стран-союзников, за исключением Израиля и Египта.