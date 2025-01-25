Умер исполнитель суперхита "Меланхолие"

24 января в возрасте 80 лет скончался советский молдавский музыкант, певец Юлиан Каранфил.

Каранфил вошел в историю эстрады СССР как один из исполнителей суперхита 1982 года "Меланхолие" (другое название - "Нежная мелодия").

Авторы шлягера - Петре Теодорович и поэт Григоре Виеру. При этом трек, тут же ставший крайне популярным и прозвучавший на "Песне года", был яблоком раздора. Наиболее известен вариант Софии Ротару - именно она исполнила его на ежегодном итоговом всесоюзном фестивале. Тогда как, согласно воспоминаниям Надежды Чепраги, изначально Теодорович уступил песню именно ей - за 150 рублей. А как позже выяснится, и Ротару - уже за 250.

Трек параллельно пели три исполнителя - и каждый считал его своим.

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Каранфил спел "Меланхолие" в авторской аранжировке с кишиневским ВИА "Контемпоранул" ("Современник"), с которым работал и Теодорович. На фирме "Мелодия" вышли два диска коллектива.

О кончине певца сообщило Radio Moldova.