Умер исполнитель суперхита "Меланхолие"

Умер советский певец Юлиан Каранфил, исполнитель суперхита "Меланхолие"
24 января в возрасте 80 лет скончался советский молдавский музыкант, певец Юлиан Каранфил.
Каранфил вошел в историю эстрады СССР как один из исполнителей суперхита 1982 года "Меланхолие" (другое название - "Нежная мелодия").
Авторы шлягера - Петре Теодорович и поэт Григоре Виеру. При этом трек, тут же ставший крайне популярным и прозвучавший на "Песне года", был яблоком раздора. Наиболее известен вариант Софии Ротару - именно она исполнила его на ежегодном итоговом всесоюзном фестивале. Тогда как, согласно воспоминаниям Надежды Чепраги, изначально Теодорович уступил песню именно ей - за 150 рублей. А как позже выяснится, и Ротару - уже за 250.
Трек параллельно пели три исполнителя - и каждый считал его своим.
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Каранфил спел "Меланхолие" в авторской аранжировке с кишиневским ВИА "Контемпоранул" ("Современник"), с которым работал и Теодорович. На фирме "Мелодия" вышли два диска коллектива.
О кончине певца сообщило Radio Moldova.