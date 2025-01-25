Лукашенко заявил об усилении боеспособности Белоруссии

Белоруссия будет усиливать собственную боеспособность. Об этом на гала-шоу акции «Марафон единства» заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

«Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность», — сказал он.

По словам главы государства, республика по-прежнему является «островком мира, добрососедства и здравого смысла».

Лукашенко исключил возможность повторения событий 2020 года

Он также отметил, что в настоящее время идет жесткий, кровавый передел миропорядка, появляются новые союзы и центры силы. Вместе с тем политик подчеркнул, что власти Белоруссии сделают все, чтобы в стране «был мир, было тихо, спокойно и стабильно».

В декабре Лукашенко заявил, что граждан республики не будут отправлять в зону военных действий, поскольку нужно защищать свою страну. По словам белорусского лидера, НАТО и США находятся за спиной, тогда как Польша хочет «оттяпать» западную территорию страны.

В июле президент Белоруссии говорил, что белорусы не хотят войны, но на любую провокацию ответ будет решительным и жестким.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия оттягивает на себя десятки тысяч украинских военных.