Трамп готов разогнать американское агентство по реагированию на ЧС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов разогнать американское федеральное агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации (FEMA). Об этом он заявил в ходе посещения пострадавшей в конце сентября минувшего года от ураганов Северной Каролины, передает телеканал CNBC.

Трамп грозит разогнать одно из американских агентств
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«Очень дорогая организация, которая на самом деле не очень хорошо работает. Будь это моим единоличным решением, я бы прямо сейчас с ними покончил и позволил штатам самим разбираться» — заявил Трамп.

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По мнению американского президента, полномочия FEMA должны быть переданы штатам. Также Трамп обратился с благодарностью к жителям Северной Каролины, которые проголосовали за него на выборах президента.

До этого в ноябре 2024 года председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил, что FEMA относится к сторонникам победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа как к «внутренним террористам».

Ранее в США раскрыли, как Трамп подбирает кандидатов на посты в будущей администрации.

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