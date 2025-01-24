Зеленский заявил о планах Путина манипулировать Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах российского лидера Владимира Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Провел сегодня Ставку. Доклад как раз руководителя СВР (Служба внешней разведки — прим. «Ленты.ру») по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира», — отметил политик.

По его словам, в частности, Путин «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

Ранее Трамп рассказал, что заключить соглашение по урегулированию украинского конфликта не удалось из-за желания Зеленского воевать. Он также назвал украинского лидера «не ангелом».

23 января Зеленский прокомментировал контакты Трампа с Россией. По его словам, коммуникация американского лидера с Киевом должна быть в приоритете над Москвой.