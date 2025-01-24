В Словакии прошли массовые протесты против политики Фицо

В Словакии прошли массовые протесты, направленные против политики премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщает Aktuality.

По данным портала, митинги прошли в 30 городах Словакии. Кроме того участие в протестах приняли словаки, проживающие в Польше, Германии, Чехии и Ирландии. Они скандировали «Хватит, Фицо», «Словакия — это Европа» и «В отставку!». Помимо обычных жителей республики, в акциях приняли участие и ряд звезд. Всего на улицы вышло около 100 тысяч человек.

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Организатором протестов выступила гражданская ассоциация «Мир Украине». Участники акции требовали отставки Фицо и прекращения любого сотрудничества с Россией.

Стоит отметить, что на митингах дежурили полицейские. Однако их вмешательство не потребовалось, протесты прошли мирно.

Следующая акция запланирована на 7 февраля.