В Вашингтоне на марше противников абортов выступили Трамп и Вэнс

В Вашингтоне прошёл многотысячный марш противников абортов, на котором выступили президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в шествии приняли участие более 150 тыс. человек.

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На марше также выступили спикер палаты представителей США Майк Джонсон, лидер большинства в сенате Джон Тун, губернатор Флориды Рон Десантис.

Выступая с речью на церемонии инаугурации, Трамп заявил, что с 20 января власти США признают существование только двух полов — мужского и женского.