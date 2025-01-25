В США депортация грозит 733 тыс школьникам

Порядка 733 тысяч школьников в США могут оказаться под угрозой депортации, передает издание The Washington Post.

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Опасения появились на фоне заявления администрации действующего лидера Штатов Дональда Трампа о том, что миграционные службы больше не будут обходить больницы, церкви и школы.

По данным СМИ, в связи с изменениями родители стали бояться отпускать своих детей (у которых нет гражданства) из дома, несмотря на законное право последних на получение образования.

Трамп заявил, что доволен ходом депортации мигрантов из США

Издание подчеркнуло, что обеспокоены и школьные руководители. Они считают, что это может привести к пропускам учениками школы в течение нескольких дней или недель. Такое поведение может нанести ущерб их социальному и академическому развитию.

Между тем управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Служба маршалов смогут депортировать нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов Америки. Соответствующий указ отдала администрация Трампа.