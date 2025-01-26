ЦИК Белоруссии признал президентские выборы состоявшимися

По состоянию на 12:00 явка по стране составила 56,64%. Такие данные привёл зампредседателя Центризбиркома республики Алексей Башан.

Он отметил, что, в частности, в Брестской области проголосовали более 61% избирателей, в Витебской — около 54%, в Гомельской — 62%, в Минской — более 54%.

Сегодня в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. В стране открылись более 5,3 тыс. избирательных участков, свыше 200 из них организованы в больницах, санаториях и домах отдыха, ещё 12 — в воинских частях.

На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, руководитель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Компартии страны Сергей Сыранков и предприниматель Анна Канопацкая.