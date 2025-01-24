В ООН высказались о переговорах Путина и Трампа

ООН поддерживает возможное проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, ООН поддерживает «любые переговоры между лидерами США и РФ».

Предсказан исход встречи Путина и Трампа

«И мы надеемся, что они продолжат добиваться диалога», — добавил Хак.

Ранее Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с Путиным для завершения конфликта. В свою очередь президент России указал, что РФ никогда не отказывалась от контактов с США.