Сырского грозятся допросить по делу арестованных генералов ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины допускает допрос главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по делу двух генералов, арестованных в связи с потерей войсками части территорий Харьковской области. Об этом заявила советник директора ведомства Татьяна Сапьян в разговоре с журналистом украинского филиала «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

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«Я не исключаю, что это возможно», — сказала Сапьян.

Ранее стало известно, что на Украине были арестованы генералы Юрий Галушкин и Артур Горбенко. По версии следствия, Галушкин, будучи командиром оперативно-тактической группировки «Харьков», проявил халатность, что привело к утрате контроля Киева над частью территорий в Харьковской области.