Трамп пообещал Канаде серьезные бонусы за вхождение в состав США

Президент США Дональд Трамп пообещал Канаде «серьезные» налоговые и военные послабления, если она согласится стать 51-м американским штатом. Его слова приводит ТАСС.

Трамп вновь повторил, что «хотел бы видеть Канаду 51-м штатом».

«Если бы это произошло, то канадские граждане получили бы гигантское налоговое послабление — у них в настоящее время очень высокие налоги. И не пришлось бы волноваться по поводу военной сферы, многого другого. Было бы гораздо лучше здравоохранение», — сказал он.

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Также Трамп пожаловался на дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Оттавой, отметив, что США теряют 200 миллиардов долларов в год. При этом, по его словам, Соединенные Штаты «не нуждаются» в поставках ни автомобилей, ни древесины, ни продовольствия из Канады.

Кроме того Трамп в очередной раз назвал уходящего премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором» и воспроизвел содержание их разговора, где Трюдо признал, что его страна «превратилась бы в несостоятельное государство, если бы не ее торгово-экономические связи с США».