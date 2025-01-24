Венгрия потребовала от ОЭСР гарантий энергобезопасности перед санкциями ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от генсека Организации экономического сотрудничества и развития Матиаса Корманна «четких гарантий» по энергобезопасности для Будапешта перед возможным продлением санкций Евросоюза против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Будапешта от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро. В связи с этим, по его словам, республика «нажала ручной тормоз» и просит ЕС обдумать целесообразность дальнейшего продления ограничений. Орбан отметил, что пойдет на это только если Украина вернет транзит газа и прекратит атаки на «Турецкий поток».

«В ближайшие дни мы — конечно, на фоне масштабных атак — продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете глав МИД в понедельник можно было принять ответственное решение», — сказал Сийярто.

Он добавил, что народ Венгрии «не может одновременно расплачиваться за санкционную политику и страдать от мер украинцев, подрывающих энергобезопасность». По мнению Сийрято, «так больше продолжаться не может».