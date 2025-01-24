Новые власти Сирии нашли спонсора восстановления экономики страны

Власти Саудовской Аравии намерены работать над восстановлением сирийской экономики, пострадавшей в ходе гражданской войны, а также от санкций времен нахождения у власти Башара Асада, над снятием которых сейчас идет работа. Соответствующие заявления министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда приводит ТАСС.

Новые власти Сирии нашли спонсора восстановления экономики страны
© Lenta.ru

Представитель страны, в которой после смены власти в Дамаске пожелали стать спонсорами перезагрузки его экономики, назвал целью своего визита потребность «услышать непосредственно от сирийского руководства, каковы насущные потребности сирийского народа». Речь, по словам главы саудовского МИДа, идет как о немедленной помощи, так и о более долгосрочных программах, призванных «помочь сирийской экономике встать на ноги».

Побывавший в столице страны принц заявил, что, поскольку ресурсы в Сирии огромны, он уверен в том, что ее потенциал будет раскрыт.

«Саудовская Аравия будет в авангарде этой работы», — заверил глава ведомства.

Ранее западные СМИ рассказали об экономических проблемах, с которыми борются вставшие у руля в Сирии представители исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). Как писала в конце декабря WSJ, новые власти, столкнувшиеся с санкциями и потерей контроля над нефтяными месторождениями, намерены перезапустить добывающую промышленность, построить свободный рынок и наладить международное сотрудничество.

Тем временем пришедшее на смену бежавшему из страны Асаду руководство запретило ввозить на свою территорию товары из РФ, Израиля и Ирана, а также расторгло договор с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году.

В мире
Башар Асад
Россия
Израиль
Иран, Исламская Республика
Дамаск