Новые власти Сирии нашли спонсора восстановления экономики страны

Власти Саудовской Аравии намерены работать над восстановлением сирийской экономики, пострадавшей в ходе гражданской войны, а также от санкций времен нахождения у власти Башара Асада, над снятием которых сейчас идет работа. Соответствующие заявления министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда приводит ТАСС.

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Представитель страны, в которой после смены власти в Дамаске пожелали стать спонсорами перезагрузки его экономики, назвал целью своего визита потребность «услышать непосредственно от сирийского руководства, каковы насущные потребности сирийского народа». Речь, по словам главы саудовского МИДа, идет как о немедленной помощи, так и о более долгосрочных программах, призванных «помочь сирийской экономике встать на ноги».

Побывавший в столице страны принц заявил, что, поскольку ресурсы в Сирии огромны, он уверен в том, что ее потенциал будет раскрыт.

«Саудовская Аравия будет в авангарде этой работы», — заверил глава ведомства.

Ранее западные СМИ рассказали об экономических проблемах, с которыми борются вставшие у руля в Сирии представители исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ; признана террористической и запрещена в России). Как писала в конце декабря WSJ, новые власти, столкнувшиеся с санкциями и потерей контроля над нефтяными месторождениями, намерены перезапустить добывающую промышленность, построить свободный рынок и наладить международное сотрудничество.

Тем временем пришедшее на смену бежавшему из страны Асаду руководство запретило ввозить на свою территорию товары из РФ, Израиля и Ирана, а также расторгло договор с российской компанией «Стройтрансгаз» об управлении портом Тартус, который был заключен в 2019 году.