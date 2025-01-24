Улицы американского города опустели

В Филадельфии улицы, на которых жили мигранты, опустели из-за страха людей быть депортированными из США, пишет Dail Mail.

© Газета.Ru

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о проведении самой масштабной депортационной операции в истории страны, нелегальные мигранты в Филадельфии начинают опасаться за своё будущее. Некогда оживлённые улицы района теперь кажутся пустынными, а местные жители живут в постоянном страхе.

"Страх есть. Он в твоей голове, он с тобой всегда. Даже когда выходишь на улицу и видишь, как кто-то смотрит на тебя, начинаешь волноваться. Кто они? Может, они доносят на меня?" - рассказал анонимный собеседник.

Филадельфия, как город-убежище, долгое время была безопасным местом для мигрантов, однако теперь всё изменилось, уверяют местные жители. Всего по данным Управления статистики внутренней безопасности, в США проживает около 11 миллионов нелегальных мигрантов.

Несмотря на то, что местные власти продолжают предоставлять определённую защиту, страх перед депортацией растёт. Приезжие, многие из которых бежали от преследований и насилия в своих странах, теперь вынуждены жить в постоянной тревоге, опасаясь, что их жизнь может измениться в любой момент.