Трамп заявил, что нашел быстрый способ завершить конфликт на Украине

Снижение организацией стран экспортеров нефти (ОПЕК) цен на свою продукцию позволит завершить украинский кризис. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть. Это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», — сказал Трамп, слова которого приводит NBC News.

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При этом при высоких ценах на нефть конфликт «остановить непросто», сообщил американский президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отверг заявления Трампа о взаимосвязи СВО и цен на нефть, пишет РТ. По его словам, рост или снижение стоимости топлива ни на что не повлияет.