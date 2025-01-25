В Молдавии ответили на призыв МИД России насчет Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдавии призвало Россию помочь в поддержании диалога с Приднестровьем в ответ на заявление МИДа России насчет мирного урегулирования конфликта с непризнанной республикой. Об этом сообщается в Telegram-канале молдавского дипломатического ведомства.

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«Призываем российскую сторону воздержаться от провокационной риторики и содействовать поддержанию мирного диалога. Молдова твердо придерживается приверженности соблюдению норм международного права и защите интересов своих граждан, в том числе в приднестровском регионе, в соответствии с конституцией страны», — заявили в МИДе Молдавии.

Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предостерегает Молдавию от использования энергетического кризиса для силового решения в вопросе Приднестровья.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее МИД Молдавии обратился в посольство РФ по поводу поставок газа.