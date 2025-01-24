ЕС попросил Дамаск избавиться от военных баз России для снятия санкций

Евросоюз попросил Дамаск избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия европейских санкций. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии заседания глав МИД стран сообщества 27 января.

"Да, конечно, это вопрос, за которым мы следим. Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия - военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия. Поэтому да, мы продолжаем просить их. Они сказали, что посмотрят в будущем", - сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос журналистов, ставит ли сообщество в качестве условия для снятия санкций против Сирии вывод российских военных баз.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим. Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщили ранее ТАСС два источника, новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус в одностороннем порядке и не уведомляли российскую сторону о принятом решении.