Пока вы не уснули: смена тактики Трампа по Украине и знамя «Ахмата» над Москвой
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СМИ: Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сменил тактику по урегулированию конфликта на Украине спустя несколько дней на должности. Об этом пишет издание Asia Times.
В материале отмечается, что план Трампа остановить боевые действия за 24 часа провалился, и он даже не упомянул Украину в инаугурационной речи. В то же время, говорится в тексте, после вступления в должность Трамп резко высказывался в адрес России и Владимира Путина, призывая его остановить конфликт и грозя новыми санкциями.
Asia Times указывает, что его предшественник Джо Байден уже делал многие из этих вещей, в том числе запретив «импорт практически всех российских товаров и введя широкомасштабные санкции в отношении ключевых российских организаций и лиц». По мнению авторов, Трамп готов «пойти дальше, чем Байден» в этом направлении.
Знамя «Ахмата» подняли над Москвой
Знамя спецназа «Ахмат» подняли над Москвой. Об этом сообщил командир соединения генерал-лейтенант Апти Алаудинов в Telegram.
Флаг в небо над столицей подняла медицинская служба «Ахмата». На опубликованном видео девушка в военной форме заявила, что гордится службой в спецназе.
«Ахмат — сила, Россия — мощь, Бог един», — говорит сидящий рядом с ней мужчина.
Путин удивился средней зарплате в Москве
Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тыс. рублей, а не больше.
Речь об этом зашла на заседании попечительского совета МГУ.
"Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны", - потребовал глава государства, говоря о ситуации в вузе. "По-моему, все-таки отстает немножко от среднего по Москве?" - уточнил Путин и задал мэру Москвы Сергею Собянину вопрос о зарплатах в столице.
Услышав, что средний уровень зарплаты в городе составляет около 160 тыс. рублей, глава государства с удивлением переспросил: "Да ладно? Больше!"
«Нам скрывать нечего»: Казахстан о появившихся в Сети переговорах пилотов разбившегося борта AZAL
Власти Казахстана назвали сливом расшифровку переговоров пилотов разбившегося в Актау самолета компании AZAL. Эти данные были опубликованы в соцсетях.
По словам главы спецкомиссии по расследованию Каната Бозумбаева, предварительные итоги крушения обнародуют только на следующей неделе. Чиновник уверяет, что размещенные ранее в СМИ переговоры отличаются от официальных данных.
Отдельно по авиакатастрофе идет криминалистическое расследование, о его результатах отдельно расскажут силовики, примерных сроков пока нет. Копии данных предоставлены российской и азербайджанской сторонами.
Премьер Японии высказался о заключении мирного договора с Россией
Японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Токио по-прежнему стремится к «решению территориальной проблемы» и заключению мирного договора с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление премьера перед парламентом страны.
В своей программной речи Исиба подчеркнул, что отношения России и Японии находятся в «тяжелом состоянии», но японские власти продолжат курс на достижение договоренностей с Москвой. ТАСС отмечает, что аналогичные формулировки использовал предшественник Исибы Фумио Кисида.
Москвичи начали находить цинковые гробы во дворе
Жители Люблино на протяжении двух месяцев находят возле мусорной площадки во дворе деревянные и цинковые гробы. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По словам жильцов нескольких домов на улице Ставропольской, пугающие находки появляются регулярно, несмотря на то, что они убирают гробы.
«Особо смелые жители многоэтажек пытались делать засады, но в те ночи никто не приходил, и зловещих предметов не появлялось. Однако стоит жильцам оставить «ночной пост», как история повторяется», - отмечает канал.
Аллу Пугачеву заподозрили в финансировании ВСУ
Общественный деятель Андрей Куницын заявил, что певица Алла Пугачева финансирует ВСУ. Он уверен, что на нужды украинской армии артистка переводит полученные в России деньги.
Он обратил внимание на то, что Пугачева аккуратна в высказываниях. Вместе с тем понятно, на чьей стороне певица.
«Все вокруг понимают, что деньги, которые она получает из нашей страны за результаты интеллектуальной деятельности, права на песни, концерты и различные программы, она абсолютно точно использует для финансирования нужд ВСУ», - заявил Куницын. Его слова приводит НТВ.
Раскрыты подробности о банде вымогателей и похитителей участников СВО
В банду похитителей участников специальной военной операции (СВО), орудовавшей в Ростовской области, входили массажист-охранник стриптиз-клуба и фитнес-тренеры. Об этом сообщает Baza.
По данным ФСБ, они подсылали военнослужащим из Ростовской области, ДНР, ЛНР и Запорожской области несовершеннолетних девушек для оказания интим-услуг, а затем похищали и вымогали под видом сотрудников полиции три миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности.
Бандиты также представлялись либо помощником полномочного представителя президента на новых территориях, либо бойцами ЧВК «Вагнер» и СОБР. При обысках у них нашли военную форму с шевронами и охолощенное оружие, а также стероиды и сильнодействующие вещества.
Одна из лучших шахматисток России сменила гражданство
Российская шахматистка Ольга Баделько сменила шахматную федерацию и теперь будет выступать за Австрию. На момент перехода Баделько занимала пятую строчку в российском рейтинге среди женщин, уступая Александре Горячкиной, Екатерине Лагно, Полине Шуваловой и Лейле Гарифуллиной. До 2021 года Баделько представляла Белоруссию, затем Россию.
Штрафы за парковку увеличат для одной из категорий граждан
Мосгордума планирует значительное увеличение штрафов для юрлиц за неоплату парковки в Москве.
Согласно новым поправкам, штраф для компаний – владельцев транспортных средств возрастет с 5 тыс. до 50 тыс. руб.
Это решение стало реакцией на неэффективность действующих санкций, которые, по мнению представителей партии «Единая Россия», уже не оказывают заметного влияния на корпоративных пользователей авто. А практически пятая часть всех подобных штрафов в городе приходится на их автомобили.