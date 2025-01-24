В Турции заявили о переломной точке в конфликте на Украине

Конфликт на Украине подходит к переломному моменту, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он отметил, что справедливо разрешить кризис можно только за счет дипломатии, и выразил готовность Стамбула поддержать процессы по «оживлению переговорного процесса» ради завершения конфликта, передает ТАСС.

Мы видим, что война, которая идет уже почти четыре года на Украине, сейчас приближается к переломному моменту. В этом контексте мы считаем, что дипломатия является единственным вариантом для постоянного и справедливого решения, — сказал Фидан.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин будут добиваться компромисса на переговорах. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что Россия озвучила все условия по украинскому конфликту.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к диалогу с Трампом, российская сторона ждет сигналов. Однако, по его словам, «трудно гадать на кофейной гуще». Представитель Кремля заверил, что сообщит о подробностях, когда они станут известны.