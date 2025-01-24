В Абхазии поручили разобраться с лишением оппозиционеров гражданства РФ

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел республики разобраться с информацией о лишении двоих местных жителей гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о депутате парламента Кане Кварчии и общественном деятеле Леване Микаа.

«Валерий Бганба поручил МИД Абхазии разобраться в связи с появившейся информацией о лишении гражданства РФ Кана Кварчии и Левана Микаа», — говорится в сообщении пресс-службы и.о. президента.

Кварчиа и Микаа возглавляют оппозиционные организации Абхазии, их лидеры принимали активное участие в протестных акциях в ноябре прошлого года в Сухуме. У граждан Абхазии согласно законодательству есть право на двойное гражданство с Россией.

До этого RT со ссылкой на источник сообщил, что власти России решили лишить гражданства абхазского бизнесмена и оппозиционера Левана Микаа.