Лукашенко рассказал, как Белоруссия «чуть не уничтожила сама себя»

В 2020 году во время протестов после президентских выборов в Белоруссии страна "чуть не уничтожила сама себя", такие события больше не повторятся. Об этом на гала-шоу акции "Марафон единства" заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Лукашенко прокомментировал протесты 2020 года
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"Мы чуть не уничтожили сами себя. Давайте откровенно об этом говорить. Но это была очень важная, необходимая "прививка" нашему организму", - подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, Белоруссия никогда не повторит событий с протестами в 2020 году.

До этого глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что европейские структуры вмешиваются во внутренние дела Белоруссии во время президентских выборов в стране, принимая решения о непризнании результатов электорального процесса.

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