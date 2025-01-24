Геев* нашли в администрации борющегося с ЛГБТ* Трампа

Среди членов администрации президента США Дональда Трампа, который начал последовательную политику ограничения прав представителей ЛГБТ*-сообщества, есть достаточно много геев*. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам политика, который сам является гомосексуалом*, процесс «отката» в вопросе обсуждения прав сексуальных меньшинств* в Америке связан с тем, что предыдущая администрация зашла в этом плане слишком далеко. Латышский лидер указал на то, что эти изменения говорят об усталости среди граждан США от постоянных разговоров об инклюзивности и толерантности.

— Я знаю многих республиканцев, я знаю некоторых назначенцев в администрации, которые являются геями*. Поэтому я думаю, что мы не должны также преувеличивать (масштабность последствий подобной политики Трампа — прим. «ВМ»), — передает слова Ринкевичса 4 News.

Трамп 24 января распорядился, чтобы всех американских трансгендерных* женщин перенаправили на содержание в мужские тюрьмы. Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Государственный департамент остановил рассмотрение заявок на смену пола* в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием «Х» в графе «пол».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.