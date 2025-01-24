Первые указы президента США Дональда Трампа относительно работы правительства страны "вызвали хаос" и частично парализовали работу ряда министерств и ведомств. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в правительстве США.

Они отметили, что период после вступления в должность нового президента обычно характеризуется наличием "некоторых сбоев", однако в этот раз "хаос оказался экстремальным из-за больших различий в повестках предыдущей и новой администраций". В связи с перестройкой работы правительства "замедляются даже рутинные операции".

Издание пишет, что службы, занимающиеся здравоохранением и другими социальными вопросами, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до получения дальнейших распоряжений, в том числе были отменены командировки чиновников. Временный запрет на найм новых сотрудников существенно затруднил работу Министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и других федеральных ведомств. Министерству транспорта пришлось временно приостановить работу компьютерной системы дорожных проектов.

Еще одной проблемой, как указывает WSJ, стала путаница с распределением денежных средств между различными органами власти, порядок которого был утвержден еще во время президентства Байдена. Из-за этого отдельные учреждения частично приостанавливают исполнение некоторых своих функций.

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Ранее газета The New York Times сообщала, что исполнение подписанных Трампом указов может привести к увольнению порядка 50 тыс. федеральных чиновников в США.

Во вторник Трамп объявил, что президентский отдел кадров приступил к процедуре увольнения свыше 1 тыс. чиновников, которые были назначены при предыдущей администрации Джо Байдена. После своей инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, регулирующих вопросы государственной службы в США.

Ими в том числе была упрощена процедура увольнения федеральных госслужащих, сокращен объем предоставляемых им гарантий, отменена возможность удаленной работы для федеральных чиновников, закрыты все программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах.