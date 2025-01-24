Трамп назвал главное препятствие для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что высокие цены на нефть серьезно затрудняют завершение конфликта на Украине.

В интервью журналистам в Северной Каролине американский лидер отметил, что снижение цен на нефть могло бы значительно повлиять на ситуацию и снять напряжение в регионе.

«Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. Пока цены на нефть находятся на высоком уровне, эта война не закончится так просто», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он отметил, что военно-политическая ситуация на Украине «никогда бы не произошла», если бы он занимал пост президента в 2022 году. Трамп призвал ОПЕК к активным действиям по снижению цен, что, по его мнению, может внести вклад в разрешение конфликта, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Путин ответил Трампу на призыв заключить сделку по Украине.