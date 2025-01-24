Трамп назвал главное препятствие для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что высокие цены на нефть серьезно затрудняют завершение конфликта на Украине.

Трамп назвал главное препятствие для завершения конфликта на Украине
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В интервью журналистам в Северной Каролине американский лидер отметил, что снижение цен на нефть могло бы значительно повлиять на ситуацию и снять напряжение в регионе.

«Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей. Пока цены на нефть находятся на высоком уровне, эта война не закончится так просто», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он отметил, что военно-политическая ситуация на Украине «никогда бы не произошла», если бы он занимал пост президента в 2022 году. Трамп призвал ОПЕК к активным действиям по снижению цен, что, по его мнению, может внести вклад в разрешение конфликта, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Путин ответил Трампу на призыв заключить сделку по Украине.

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