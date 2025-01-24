Обзор иноСМИ: «Запад скрывает данные о потерях ВСУ» и удар ЕС по Маску

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

ЕС планирует оштрафовать Маска на 100 миллионов долларов

Еврокомиссия (ЕК) завершила расследование в отношении соцсети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску. Как сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников ЕС, компании Маска грозит штраф в сто миллионов долларов. По словам собеседников Handelsblat, сумма потенциального штрафа может составить шесть процентов от годового оборота X.

Маск взял на себя управление платформой Twitter в октябре 2022 года и переименовал ее в X. Затем он повторно активировал несколько аккаунтов правого спектра, в том числе аккаунт Дональд Трампа. С тех пор количество постов в X, содержащих разжигание ненависти и фейковые новости, значительно выросло, считают в ЕК. По мнению Еврокомиссии, правила X о рекламе недостаточны прозрачны и соцсеть вводит пользователей в заблуждение своей практикой продажи верифицированного статуса («синих галочек»). Сам Маск рассматривает расследование ЕС как вмешательство в свободу выражения мнений и называет Еврокомиссию «органом цензуры». Ситуация обострилась до такой степени, что вице-президент США Джей Ди Вэнс даже пригрозил поставить дальнейшую поддержку Украины в зависимость от того, прекратит ли ЕК разбирательство против X. Европейские чиновники в ответ заявляют, что ЕК не должна позволять себя шантажировать.

«Запад скрывает данные о потерях ВСУ»

Российские силы продолжают продвигаться, ВСУ несут тяжелые потери, но западные разведывательные службы неохотно раскрывают данные об украинских потерях из страха подорвать позиции Киева, пишет The New York Times. Украинское правительство также ведет себя «особенно скрытно», ограничивая доступ к демографическим данным, которые могли бы быть использованы для оценки потерь ВСУ.

По данным NYT, около 59 тысяч украинцев были зарегистрированы как пропавшие без вести в декабре, большинство из них, по данным МВД Украины, - военнослужащие. Военный аналитик, знакомый с западными оценками, заявил газете, что подавляющее большинство пропавших без вести украинских солдат считаются погибшими. NYT отмечает, что украинские власти искусственно занижают количество потерь, не признавая пропавших без вести военных погибшими. Газета подчеркивает, что это также осложняет жизнь родственникам солдат - к примеру, они не могут вступить в наследство.

«Трамп и Путин договорятся по Украине без Европы»

Чешский аналитик Михал Сметана заявил, что Европы не будет за столом переговоров по украинскому кризису. По его мнению, сделка будет заключена между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, пишет портал iROZHLAS.

По мнению Сметаны, завершение украинского кризиса является приоритетом для Трампа только потому, что он хочет показать себя политиком, способным решать глобальные проблемы. Трамп хочет продемонстрировать внутренней аудитории США, что он способен добиться того, чтобы Америка не платила за конфликты других государств. Аналитик отметил, что Европа важна с макроэкономической точки зрения, но она очень раздроблена и не является глобальным игроком - в отличие от России и США.

«Проект Stargate - вовсе не победа Трампа и Америки»

На пресс-конференции по итогам своего первого полноценного дня в Белом доме президент США Дональд Трамп на короткое время превратился в специалиста по коммуникациям новой технологической компании, пишет журнал The Atlantic. Стоя рядом с Сэмом Альтманом из OpenAI, Ларри Эллисоном из Oracle и Масаёси Соном из SoftBank, Трамп объявил о запуске проекта Stargate, «крупнейшего инфраструктурного проекта ИИ в истории».

На первом этапе партнеры собираются вложить в проект сто миллиардов долларов. В Stargate будут создавать «физическую и виртуальную инфраструктуру для следующего поколения искусственного интеллекта», включая центры обработки данных в разных американских штатах. Вопреки заявлениям Трампа, Stargate - это не новая федеральная программа США, а скорее частное предприятие, объединяющее OpenAI, Oracle и SoftBank с другими лидерами в ИИ-гонке, такими как Microsoft и Nvidia. По версии The Atlantic, Трампу этот проект нужен больше, чем кому-либо из участвующих в Stargate бизнесменов. Однако в итоге Stargate может оказаться не столько «вотумом доверия» видению Трампа для Америки, сколько последним признаком капитуляции страны перед индустрией ИИ. ИИ-технологии и их инфраструктура, скорее всего, лишат людей миллионов рабочих мест, потребуют новых электростанций для удовлетворения огромного спроса на электричество, повысят цены на энергию для потребителей и займут значительную часть государственных земель.

«Некому стрелять: ВСУ грозит катастрофа в Великой Новоселке»

Ситуация в донецком поселке Великая Новоселка грозит катастрофой для ВСУ, пишет чешский портал Forum24. Как рассказали изданию солдаты ВСУ, если раньше проблема была не в нехватке людей, а в критическом дефиците боеприпасов, то теперь ситуация изменилась. По словам собеседников Forum24, сейчас «есть чем стрелять и чему летать, но стрелять некому»: в стрелковых частях наблюдается острая нехватка кадров.

Украинские военные блогеры и журналисты призывают руководство ВСУ отдать приказ о выводе украинских солдат из Великой Новоселки, предупреждая о катастрофических последствиях. Однако в руководстве армии кризисную ситуацию отрицают. Представитель ВСУ лишь признал, что в этом районе идут ожесточенные бои и что ситуация может «развиваться в любом направлении».